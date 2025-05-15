Divisas / IDAI
IDAI: T Stamp Inc - Class A
3.12 USD 0.06 (1.89%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IDAI de hoy ha cambiado un -1.89%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.09, mientras que el máximo ha alcanzado 3.20.
Siga la dinámica de la pareja de divisas T Stamp Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
IDAI News
- Trust Stamp signs MOU with Ghana’s identity agency for tokenization
- Trust Stamp Partners with Neural Payments to Bring Innovative ID Security to the $3.2 Trillion P2P Payment Sector
- T Stamp Inc fails to hold stockholder meeting
- Trust Stamp files its 2025 Q1 10-Q and provides forward-looking estimates
- Trust Stamp and Partisia form partnership for digital identity tech
Rango diario
3.09 3.20
Rango anual
1.43 18.75
- Cierres anteriores
- 3.18
- Open
- 3.13
- Bid
- 3.12
- Ask
- 3.42
- Low
- 3.09
- High
- 3.20
- Volumen
- 111
- Cambio diario
- -1.89%
- Cambio mensual
- 13.04%
- Cambio a 6 meses
- 68.65%
- Cambio anual
- -5.45%
