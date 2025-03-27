Moedas / ICCM
ICCM: IceCure Medical Ltd
1.04 USD 0.02 (1.96%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ICCM para hoje mudou para 1.96%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.02 e o mais alto foi 1.06.
Veja a dinâmica do par de moedas IceCure Medical Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ICCM Notícias
- IceCure Medical stock price target lowered to $2 at H.C. Wainwright
- IceCure Medical stock price target lowered to $2.77 at Brookline Capital
- IceCure (ICCM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- IceCure Medical Ltd. (ICCM) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Viatris (VTRS) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- IceCure Medical updates proxy statement for September shareholder meeting
- IceCure Medical schedules special shareholder meeting for September 1
- Labcorp Holdings (LH) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- IceCure Medical schedules annual and special shareholder meeting for August 20
- H.C. Wainwright maintains Buy on IceCure Medical, target at $2.50
- IceCure Medical Ltd (ICCM) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- IceCure (ICCM) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- IceCure Medical Ltd (ICCM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
1.02 1.06
Faixa anual
0.49 1.66
- Fechamento anterior
- 1.02
- Open
- 1.03
- Bid
- 1.04
- Ask
- 1.34
- Low
- 1.02
- High
- 1.06
- Volume
- 649
- Mudança diária
- 1.96%
- Mudança mensal
- -2.80%
- Mudança de 6 meses
- -12.61%
- Mudança anual
- 67.74%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh