ICCM: IceCure Medical Ltd
1.05 USD 0.01 (0.96%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ICCM ha avuto una variazione del 0.96% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.01 e ad un massimo di 1.05.
Segui le dinamiche di IceCure Medical Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.01 1.05
Intervallo Annuale
0.49 1.66
- Chiusura Precedente
- 1.04
- Apertura
- 1.04
- Bid
- 1.05
- Ask
- 1.35
- Minimo
- 1.01
- Massimo
- 1.05
- Volume
- 510
- Variazione giornaliera
- 0.96%
- Variazione Mensile
- -1.87%
- Variazione Semestrale
- -11.76%
- Variazione Annuale
- 69.35%
21 settembre, domenica