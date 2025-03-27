Devises / ICCM
ICCM: IceCure Medical Ltd
1.05 USD 0.01 (0.96%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ICCM a changé de 0.96% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.01 et à un maximum de 1.05.
Suivez la dynamique IceCure Medical Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ICCM Nouvelles
- IceCure Medical stock price target lowered to $2 at H.C. Wainwright
- IceCure Medical stock price target lowered to $2.77 at Brookline Capital
- IceCure (ICCM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- IceCure Medical Ltd. (ICCM) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Viatris (VTRS) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- IceCure Medical updates proxy statement for September shareholder meeting
- IceCure Medical schedules special shareholder meeting for September 1
- Labcorp Holdings (LH) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- IceCure Medical schedules annual and special shareholder meeting for August 20
- H.C. Wainwright maintains Buy on IceCure Medical, target at $2.50
- IceCure Medical Ltd (ICCM) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- IceCure (ICCM) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- IceCure Medical Ltd (ICCM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
1.01 1.05
Range Annuel
0.49 1.66
- Clôture Précédente
- 1.04
- Ouverture
- 1.04
- Bid
- 1.05
- Ask
- 1.35
- Plus Bas
- 1.01
- Plus Haut
- 1.05
- Volume
- 510
- Changement quotidien
- 0.96%
- Changement Mensuel
- -1.87%
- Changement à 6 Mois
- -11.76%
- Changement Annuel
- 69.35%
20 septembre, samedi