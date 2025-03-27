货币 / ICCM
ICCM: IceCure Medical Ltd
1.03 USD 0.01 (0.98%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ICCM汇率已更改0.98%。当日，交易品种以低点1.01和高点1.05进行交易。
关注IceCure Medical Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ICCM新闻
- IceCure Medical stock price target lowered to $2 at H.C. Wainwright
- IceCure Medical stock price target lowered to $2.77 at Brookline Capital
- IceCure (ICCM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- IceCure Medical Ltd. (ICCM) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Viatris (VTRS) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- IceCure Medical updates proxy statement for September shareholder meeting
- IceCure Medical schedules special shareholder meeting for September 1
- Labcorp Holdings (LH) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- IceCure Medical schedules annual and special shareholder meeting for August 20
- H.C. Wainwright maintains Buy on IceCure Medical, target at $2.50
- IceCure Medical Ltd (ICCM) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- IceCure (ICCM) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- IceCure Medical Ltd (ICCM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
1.01 1.05
年范围
0.49 1.66
- 前一天收盘价
- 1.02
- 开盘价
- 1.02
- 卖价
- 1.03
- 买价
- 1.33
- 最低价
- 1.01
- 最高价
- 1.05
- 交易量
- 493
- 日变化
- 0.98%
- 月变化
- -3.74%
- 6个月变化
- -13.45%
- 年变化
- 66.13%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值