Währungen / ICCM
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ICCM: IceCure Medical Ltd
1.03 USD 0.01 (0.96%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ICCM hat sich für heute um -0.96% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.01 bis zu einem Hoch von 1.05 gehandelt.
Verfolgen Sie die IceCure Medical Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ICCM News
- IceCure Medical stock price target lowered to $2 at H.C. Wainwright
- IceCure Medical stock price target lowered to $2.77 at Brookline Capital
- IceCure (ICCM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- IceCure Medical Ltd. (ICCM) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Viatris (VTRS) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- IceCure Medical updates proxy statement for September shareholder meeting
- IceCure Medical schedules special shareholder meeting for September 1
- Labcorp Holdings (LH) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- IceCure Medical schedules annual and special shareholder meeting for August 20
- H.C. Wainwright maintains Buy on IceCure Medical, target at $2.50
- IceCure Medical Ltd (ICCM) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- IceCure (ICCM) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- IceCure Medical Ltd (ICCM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
1.01 1.05
Jahresspanne
0.49 1.66
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.04
- Eröffnung
- 1.04
- Bid
- 1.03
- Ask
- 1.33
- Tief
- 1.01
- Hoch
- 1.05
- Volumen
- 260
- Tagesänderung
- -0.96%
- Monatsänderung
- -3.74%
- 6-Monatsänderung
- -13.45%
- Jahresänderung
- 66.13%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K