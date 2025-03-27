Валюты / ICCM
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ICCM: IceCure Medical Ltd
1.02 USD 0.06 (5.56%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ICCM за сегодня изменился на -5.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.02, а максимальная — 1.08.
Следите за динамикой IceCure Medical Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ICCM
- IceCure Medical stock price target lowered to $2 at H.C. Wainwright
- IceCure Medical stock price target lowered to $2.77 at Brookline Capital
- IceCure (ICCM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- IceCure Medical Ltd. (ICCM) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Viatris (VTRS) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- IceCure Medical updates proxy statement for September shareholder meeting
- IceCure Medical schedules special shareholder meeting for September 1
- Labcorp Holdings (LH) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- IceCure Medical schedules annual and special shareholder meeting for August 20
- H.C. Wainwright maintains Buy on IceCure Medical, target at $2.50
- IceCure Medical Ltd (ICCM) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- IceCure (ICCM) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- IceCure Medical Ltd (ICCM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
1.02 1.08
Годовой диапазон
0.49 1.66
- Предыдущее закрытие
- 1.08
- Open
- 1.08
- Bid
- 1.02
- Ask
- 1.32
- Low
- 1.02
- High
- 1.08
- Объем
- 795
- Дневное изменение
- -5.56%
- Месячное изменение
- -4.67%
- 6-месячное изменение
- -14.29%
- Годовое изменение
- 64.52%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.