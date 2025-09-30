- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
IBACR: IB Acquisition Corp.
A taxa do IBACR para hoje mudou para 4.36%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0837 e o mais alto foi 0.0837.
Veja a dinâmica do par de moedas IB Acquisition Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de IBACR hoje?
Hoje IB Acquisition Corp. (IBACR) está avaliado em 0.0837. O instrumento é negociado dentro de 4.36%, o fechamento de ontem foi 0.0802, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IBACR em tempo real.
As ações de IB Acquisition Corp. pagam dividendos?
Atualmente IB Acquisition Corp. está avaliado em 0.0837. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.82% e USD. Monitore os movimentos de IBACR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de IBACR?
Você pode comprar ações de IB Acquisition Corp. (IBACR) pelo preço atual 0.0837. Ordens geralmente são executadas perto de 0.0837 ou 0.0867, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IBACR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de IBACR?
Investir em IB Acquisition Corp. envolve considerar a faixa anual 0.0350 - 0.1000 e o preço atual 0.0837. Muitos comparam 19.74% e 26.82% antes de enviar ordens em 0.0837 ou 0.0867. Estude as mudanças diárias de preço de IBACR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações IB Acquisition Corp.?
O maior preço de IB Acquisition Corp. (IBACR) no último ano foi 0.1000. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0350 - 0.1000, e a comparação com 0.0802 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de IB Acquisition Corp. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações IB Acquisition Corp.?
O menor preço de IB Acquisition Corp. (IBACR) no ano foi 0.0350. A comparação com o preço atual 0.0837 e 0.0350 - 0.1000 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IBACR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de IBACR?
No passado IB Acquisition Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.0802 e 5.82% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.0802
- Open
- 0.0837
- Bid
- 0.0837
- Ask
- 0.0867
- Low
- 0.0837
- High
- 0.0837
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 4.36%
- Mudança mensal
- 19.74%
- Mudança de 6 meses
- 26.82%
- Mudança anual
- 5.82%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4