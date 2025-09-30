- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
IBACR: IB Acquisition Corp.
Le taux de change de IBACR a changé de 4.36% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0837 et à un maximum de 0.0837.
Suivez la dynamique IB Acquisition Corp.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action IBACR aujourd'hui ?
L'action IB Acquisition Corp. est cotée à 0.0837 aujourd'hui. Elle se négocie dans 4.36%, a clôturé hier à 0.0802 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de IBACR présente ces mises à jour.
L'action IB Acquisition Corp. verse-t-elle des dividendes ?
IB Acquisition Corp. est actuellement valorisé à 0.0837. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 5.82% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de IBACR.
Comment acheter des actions IBACR ?
Vous pouvez acheter des actions IB Acquisition Corp. au cours actuel de 0.0837. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.0837 ou de 0.0867, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de IBACR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action IBACR ?
Investir dans IB Acquisition Corp. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0350 - 0.1000 et le prix actuel 0.0837. Beaucoup comparent 19.74% et 26.82% avant de passer des ordres à 0.0837 ou 0.0867. Consultez le graphique du cours de IBACR en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action IB Acquisition Corp. ?
Le cours le plus élevé de IB Acquisition Corp. l'année dernière était 0.1000. Au cours de 0.0350 - 0.1000, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.0802 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de IB Acquisition Corp. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action IB Acquisition Corp. ?
Le cours le plus bas de IB Acquisition Corp. (IBACR) sur l'année a été 0.0350. Sa comparaison avec 0.0837 et 0.0350 - 0.1000 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de IBACR sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action IBACR a-t-elle été divisée ?
IB Acquisition Corp. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.0802 et 5.82% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.0802
- Ouverture
- 0.0837
- Bid
- 0.0837
- Ask
- 0.0867
- Plus Bas
- 0.0837
- Plus Haut
- 0.0837
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- 4.36%
- Changement Mensuel
- 19.74%
- Changement à 6 Mois
- 26.82%
- Changement Annuel
- 5.82%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4