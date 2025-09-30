- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
IBACR: IB Acquisition Corp.
Il tasso di cambio IBACR ha avuto una variazione del 4.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0837 e ad un massimo di 0.0837.
Segui le dinamiche di IB Acquisition Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni IBACR oggi?
Oggi le azioni IB Acquisition Corp. sono prezzate a 0.0837. Viene scambiato all'interno di 4.36%, la chiusura di ieri è stata 0.0802 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di IBACR mostra questi aggiornamenti.
Le azioni IB Acquisition Corp. pagano dividendi?
IB Acquisition Corp. è attualmente valutato a 0.0837. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.82% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di IBACR.
Come acquistare azioni IBACR?
Puoi acquistare azioni IB Acquisition Corp. al prezzo attuale di 0.0837. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0837 o 0.0867, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di IBACR sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni IBACR?
Investire in IB Acquisition Corp. implica considerare l'intervallo annuale 0.0350 - 0.1000 e il prezzo attuale 0.0837. Molti confrontano 19.74% e 26.82% prima di effettuare ordini su 0.0837 o 0.0867. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di IBACR con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni IB Acquisition Corp.?
Il prezzo massimo di IB Acquisition Corp. nell'ultimo anno è stato 0.1000. All'interno di 0.0350 - 0.1000, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.0802 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di IB Acquisition Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni IB Acquisition Corp.?
Il prezzo più basso di IB Acquisition Corp. (IBACR) nel corso dell'anno è stato 0.0350. Confrontandolo con gli attuali 0.0837 e 0.0350 - 0.1000 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda IBACR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di IBACR?
IB Acquisition Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.0802 e 5.82%.
- Chiusura Precedente
- 0.0802
- Apertura
- 0.0837
- Bid
- 0.0837
- Ask
- 0.0867
- Minimo
- 0.0837
- Massimo
- 0.0837
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 4.36%
- Variazione Mensile
- 19.74%
- Variazione Semestrale
- 26.82%
- Variazione Annuale
- 5.82%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4