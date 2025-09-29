报价部分
IBACR: IB Acquisition Corp.

0.0802 USD 0.0046 (6.08%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日IBACR汇率已更改6.08%。当日，交易品种以低点0.0800和高点0.0814进行交易。

关注IB Acquisition Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

IBACR股票今天的价格是多少？

IB Acquisition Corp.股票今天的定价为0.0802。它在6.08%范围内交易，昨天的收盘价为0.0756，交易量达到9。IBACR的实时价格图表显示了这些更新。

IB Acquisition Corp.股票是否支付股息？

IB Acquisition Corp.目前的价值为0.0802。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.39%和USD。实时查看图表以跟踪IBACR走势。

如何购买IBACR股票？

您可以以0.0802的当前价格购买IB Acquisition Corp.股票。订单通常设置在0.0802或0.0832附近，而9和0.25%显示市场活动。立即关注IBACR的实时图表更新。

如何投资IBACR股票？

投资IB Acquisition Corp.需要考虑年度范围0.0350 - 0.1000和当前价格0.0802。许多人在以0.0802或0.0832下订单之前，会比较14.74%和。实时查看IBACR价格图表，了解每日变化。

IB Acquisition Corp.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，IB Acquisition Corp.的最高价格是0.1000。在0.0350 - 0.1000内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪IB Acquisition Corp.的绩效。

IB Acquisition Corp.股票的最低价格是多少？

IB Acquisition Corp.（IBACR）的最低价格为0.0350。将其与当前的0.0802和0.0350 - 0.1000进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBACR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IBACR股票是什么时候拆分的？

IB Acquisition Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.0756和1.39%中可见。

日范围
0.0800 0.0814
年范围
0.0350 0.1000
前一天收盘价
0.0756
开盘价
0.0800
卖价
0.0802
买价
0.0832
最低价
0.0800
最高价
0.0814
交易量
9
日变化
6.08%
月变化
14.74%
6个月变化
21.52%
年变化
1.39%
