IBACR: IB Acquisition Corp.
Der Wechselkurs von IBACR hat sich für heute um 4.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0837 bis zu einem Hoch von 0.0837 gehandelt.
Verfolgen Sie die IB Acquisition Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von IBACR heute?
Die Aktie von IB Acquisition Corp. (IBACR) notiert heute bei 0.0837. Sie wird innerhalb einer Spanne von 4.36% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.0802 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von IBACR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie IBACR Dividenden?
IB Acquisition Corp. wird derzeit mit 0.0837 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.82% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IBACR zu verfolgen.
Wie kaufe ich IBACR-Aktien?
Sie können Aktien von IB Acquisition Corp. (IBACR) zum aktuellen Kurs von 0.0837 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.0837 oder 0.0867 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IBACR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in IBACR-Aktien?
Bei einer Investition in IB Acquisition Corp. müssen die jährliche Spanne 0.0350 - 0.1000 und der aktuelle Kurs 0.0837 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 19.74% und 26.82%, bevor sie Orders zu 0.0837 oder 0.0867 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IBACR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von IB Acquisition Corp.?
Der höchste Kurs von IB Acquisition Corp. (IBACR) im vergangenen Jahr lag bei 0.1000. Innerhalb von 0.0350 - 0.1000 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.0802 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von IB Acquisition Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von IB Acquisition Corp.?
Der niedrigste Kurs von IB Acquisition Corp. (IBACR) im Laufe des Jahres betrug 0.0350. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.0837 und der Spanne 0.0350 - 0.1000 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IBACR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von IBACR statt?
IB Acquisition Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.0802 und 5.82% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0802
- Eröffnung
- 0.0837
- Bid
- 0.0837
- Ask
- 0.0867
- Tief
- 0.0837
- Hoch
- 0.0837
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 4.36%
- Monatsänderung
- 19.74%
- 6-Monatsänderung
- 26.82%
- Jahresänderung
- 5.82%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4