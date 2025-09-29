КотировкиРазделы
Валюты / IBACR
Назад в Рынок акций США

IBACR: IB Acquisition Corp.

0.0802 USD 0.0046 (6.08%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IBACR за сегодня изменился на 6.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0800, а максимальная — 0.0814.

Следите за динамикой IB Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IBACR сегодня?

IB Acquisition Corp. (IBACR) сегодня оценивается на уровне 0.0802. Инструмент торгуется в пределах 6.08%, вчерашнее закрытие составило 0.0756, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IBACR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям IB Acquisition Corp.?

IB Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 0.0802. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.39% и USD. Отслеживайте движения IBACR на графике в реальном времени.

Как купить акции IBACR?

Вы можете купить акции IB Acquisition Corp. (IBACR) по текущей цене 0.0802. Ордера обычно размещаются около 0.0802 или 0.0832, тогда как 9 и 0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IBACR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IBACR?

Инвестирование в IB Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 0.0350 - 0.1000 и текущей цены 0.0802. Многие сравнивают 14.74% и 21.52% перед размещением ордеров на 0.0802 или 0.0832. Изучайте ежедневные изменения цены IBACR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции IB Acquisition Corp.?

Самая высокая цена IB Acquisition Corp. (IBACR) за последний год составила 0.1000. Акции заметно колебались в пределах 0.0350 - 0.1000, сравнение с 0.0756 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику IB Acquisition Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции IB Acquisition Corp.?

Самая низкая цена IB Acquisition Corp. (IBACR) за год составила 0.0350. Сравнение с текущими 0.0802 и 0.0350 - 0.1000 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IBACR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IBACR?

В прошлом IB Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0756 и 1.39% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.0800 0.0814
Годовой диапазон
0.0350 0.1000
Предыдущее закрытие
0.0756
Open
0.0800
Bid
0.0802
Ask
0.0832
Low
0.0800
High
0.0814
Объем
9
Дневное изменение
6.08%
Месячное изменение
14.74%
6-месячное изменение
21.52%
Годовое изменение
1.39%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.