- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
IBACR: IB Acquisition Corp.
Курс IBACR за сегодня изменился на 6.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0800, а максимальная — 0.0814.
Следите за динамикой IB Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IBACR сегодня?
IB Acquisition Corp. (IBACR) сегодня оценивается на уровне 0.0802. Инструмент торгуется в пределах 6.08%, вчерашнее закрытие составило 0.0756, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IBACR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям IB Acquisition Corp.?
IB Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 0.0802. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.39% и USD. Отслеживайте движения IBACR на графике в реальном времени.
Как купить акции IBACR?
Вы можете купить акции IB Acquisition Corp. (IBACR) по текущей цене 0.0802. Ордера обычно размещаются около 0.0802 или 0.0832, тогда как 9 и 0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IBACR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IBACR?
Инвестирование в IB Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 0.0350 - 0.1000 и текущей цены 0.0802. Многие сравнивают 14.74% и 21.52% перед размещением ордеров на 0.0802 или 0.0832. Изучайте ежедневные изменения цены IBACR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции IB Acquisition Corp.?
Самая высокая цена IB Acquisition Corp. (IBACR) за последний год составила 0.1000. Акции заметно колебались в пределах 0.0350 - 0.1000, сравнение с 0.0756 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику IB Acquisition Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции IB Acquisition Corp.?
Самая низкая цена IB Acquisition Corp. (IBACR) за год составила 0.0350. Сравнение с текущими 0.0802 и 0.0350 - 0.1000 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IBACR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IBACR?
В прошлом IB Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0756 и 1.39% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.0756
- Open
- 0.0800
- Bid
- 0.0802
- Ask
- 0.0832
- Low
- 0.0800
- High
- 0.0814
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- 6.08%
- Месячное изменение
- 14.74%
- 6-месячное изменение
- 21.52%
- Годовое изменение
- 1.39%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%