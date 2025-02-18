- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
IAF: abrdn Australia Equity Fund Inc
A taxa do IAF para hoje mudou para -0.86%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.59 e o mais alto foi 4.60.
Veja a dinâmica do par de moedas abrdn Australia Equity Fund Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IAF Notícias
- abrdn Australia Equity Fund announces 1-for-3 reverse stock split
- abrdn Australia Equity Fund Q2 2025 Commentary (NYSE:IAF)
- Sell moritz a, ABRDN director, buys $9000 in IAF stock
- The India Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn Ultra Short Municipal Income Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn U.S. Small Cap Equity Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn National Municipal Income Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn Life Sciences Investors Q1 2025 Commentary
- abrdn International Small Cap Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn High Income Opportunities Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn Healthcare Opportunities Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn Global Premier Properties Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn Global Infrastructure Income Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn Global Infrastructure Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn Global Dynamic Dividend Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF Q1 2025 Commentary
- Abrdn Emerging Markets Ex-China Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF Q1 2025 Commentary
- abrdn China A Share Equity Fund Q1 2025 Commentary
- Abrdn Australia Equity Fund Commentary For The Quarter Ended January 31, 2025
- The Reserve Bank Of Australia Highlights Inflation And Trade Risk In Hawkish February Cut
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de IAF hoje?
Hoje abrdn Australia Equity Fund Inc (IAF) está avaliado em 4.59. O instrumento é negociado dentro de 4.59 - 4.60, o fechamento de ontem foi 4.63, e o volume de negociação atingiu 24. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IAF em tempo real.
As ações de abrdn Australia Equity Fund Inc pagam dividendos?
Atualmente abrdn Australia Equity Fund Inc está avaliado em 4.59. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.38% e USD. Monitore os movimentos de IAF no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de IAF?
Você pode comprar ações de abrdn Australia Equity Fund Inc (IAF) pelo preço atual 4.59. Ordens geralmente são executadas perto de 4.59 ou 4.89, enquanto 24 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IAF no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de IAF?
Investir em abrdn Australia Equity Fund Inc envolve considerar a faixa anual 3.35 - 4.70 e o preço atual 4.59. Muitos comparam -0.43% e 10.34% antes de enviar ordens em 4.59 ou 4.89. Estude as mudanças diárias de preço de IAF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ABRDN AUSTRALIA EQUITY FUND, INC.?
O maior preço de ABRDN AUSTRALIA EQUITY FUND, INC. (IAF) no último ano foi 4.70. As ações oscilaram bastante dentro de 3.35 - 4.70, e a comparação com 4.63 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de abrdn Australia Equity Fund Inc no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ABRDN AUSTRALIA EQUITY FUND, INC.?
O menor preço de ABRDN AUSTRALIA EQUITY FUND, INC. (IAF) no ano foi 3.35. A comparação com o preço atual 4.59 e 3.35 - 4.70 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IAF em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de IAF?
No passado abrdn Australia Equity Fund Inc passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 4.63 e 3.38% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 4.63
- Open
- 4.59
- Bid
- 4.59
- Ask
- 4.89
- Low
- 4.59
- High
- 4.60
- Volume
- 24
- Mudança diária
- -0.86%
- Mudança mensal
- -0.43%
- Mudança de 6 meses
- 10.34%
- Mudança anual
- 3.38%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 4.651%