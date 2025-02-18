CotaçõesSeções
IAF: abrdn Australia Equity Fund Inc

4.59 USD 0.04 (0.86%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do IAF para hoje mudou para -0.86%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.59 e o mais alto foi 4.60.

Veja a dinâmica do par de moedas abrdn Australia Equity Fund Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de IAF hoje?

Hoje abrdn Australia Equity Fund Inc (IAF) está avaliado em 4.59. O instrumento é negociado dentro de 4.59 - 4.60, o fechamento de ontem foi 4.63, e o volume de negociação atingiu 24. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IAF em tempo real.

As ações de abrdn Australia Equity Fund Inc pagam dividendos?

Atualmente abrdn Australia Equity Fund Inc está avaliado em 4.59. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.38% e USD. Monitore os movimentos de IAF no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de IAF?

Você pode comprar ações de abrdn Australia Equity Fund Inc (IAF) pelo preço atual 4.59. Ordens geralmente são executadas perto de 4.59 ou 4.89, enquanto 24 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IAF no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de IAF?

Investir em abrdn Australia Equity Fund Inc envolve considerar a faixa anual 3.35 - 4.70 e o preço atual 4.59. Muitos comparam -0.43% e 10.34% antes de enviar ordens em 4.59 ou 4.89. Estude as mudanças diárias de preço de IAF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações ABRDN AUSTRALIA EQUITY FUND, INC.?

O maior preço de ABRDN AUSTRALIA EQUITY FUND, INC. (IAF) no último ano foi 4.70. As ações oscilaram bastante dentro de 3.35 - 4.70, e a comparação com 4.63 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de abrdn Australia Equity Fund Inc no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações ABRDN AUSTRALIA EQUITY FUND, INC.?

O menor preço de ABRDN AUSTRALIA EQUITY FUND, INC. (IAF) no ano foi 3.35. A comparação com o preço atual 4.59 e 3.35 - 4.70 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IAF em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de IAF?

No passado abrdn Australia Equity Fund Inc passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 4.63 e 3.38% após os eventos corporativos.

Faixa diária
4.59 4.60
Faixa anual
3.35 4.70
Fechamento anterior
4.63
Open
4.59
Bid
4.59
Ask
4.89
Low
4.59
High
4.60
Volume
24
Mudança diária
-0.86%
Mudança mensal
-0.43%
Mudança de 6 meses
10.34%
Mudança anual
3.38%
