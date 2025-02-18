- Aperçu
IAF: abrdn Australia Equity Fund Inc
Le taux de change de IAF a changé de 0.43% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.60 et à un maximum de 4.66.
Suivez la dynamique abrdn Australia Equity Fund Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
IAF Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action IAF aujourd'hui ?
L'action abrdn Australia Equity Fund Inc est cotée à 4.63 aujourd'hui. Elle se négocie dans 4.60 - 4.66, a clôturé hier à 4.61 et son volume d'échange a atteint 74. Le graphique en temps réel du cours de IAF présente ces mises à jour.
L'action abrdn Australia Equity Fund Inc verse-t-elle des dividendes ?
abrdn Australia Equity Fund Inc est actuellement valorisé à 4.63. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 4.28% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de IAF.
Comment acheter des actions IAF ?
Vous pouvez acheter des actions abrdn Australia Equity Fund Inc au cours actuel de 4.63. Les ordres sont généralement placés à proximité de 4.63 ou de 4.93, le 74 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de IAF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action IAF ?
Investir dans abrdn Australia Equity Fund Inc implique de prendre en compte la fourchette annuelle 3.35 - 4.70 et le prix actuel 4.63. Beaucoup comparent 0.43% et 11.30% avant de passer des ordres à 4.63 ou 4.93. Consultez le graphique du cours de IAF en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ABRDN AUSTRALIA EQUITY FUND, INC. ?
Le cours le plus élevé de ABRDN AUSTRALIA EQUITY FUND, INC. l'année dernière était 4.70. Au cours de 3.35 - 4.70, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 4.61 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de abrdn Australia Equity Fund Inc sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ABRDN AUSTRALIA EQUITY FUND, INC. ?
Le cours le plus bas de ABRDN AUSTRALIA EQUITY FUND, INC. (IAF) sur l'année a été 3.35. Sa comparaison avec 4.63 et 3.35 - 4.70 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de IAF sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action IAF a-t-elle été divisée ?
abrdn Australia Equity Fund Inc a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 4.61 et 4.28% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 4.61
- Ouverture
- 4.63
- Bid
- 4.63
- Ask
- 4.93
- Plus Bas
- 4.60
- Plus Haut
- 4.66
- Volume
- 74
- Changement quotidien
- 0.43%
- Changement Mensuel
- 0.43%
- Changement à 6 Mois
- 11.30%
- Changement Annuel
- 4.28%
- 4.651%