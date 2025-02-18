КотировкиРазделы
Валюты / IAF
Назад в Рынок акций США

IAF: abrdn Australia Equity Fund Inc

4.59 USD 0.04 (0.86%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IAF за сегодня изменился на -0.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.59, а максимальная — 4.60.

Следите за динамикой abrdn Australia Equity Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости IAF

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IAF сегодня?

abrdn Australia Equity Fund Inc (IAF) сегодня оценивается на уровне 4.59. Инструмент торгуется в пределах 4.59 - 4.60, вчерашнее закрытие составило 4.63, а торговый объем достиг 24. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IAF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям abrdn Australia Equity Fund Inc?

abrdn Australia Equity Fund Inc в настоящее время оценивается в 4.59. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.38% и USD. Отслеживайте движения IAF на графике в реальном времени.

Как купить акции IAF?

Вы можете купить акции abrdn Australia Equity Fund Inc (IAF) по текущей цене 4.59. Ордера обычно размещаются около 4.59 или 4.89, тогда как 24 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IAF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IAF?

Инвестирование в abrdn Australia Equity Fund Inc предполагает учет годового диапазона 3.35 - 4.70 и текущей цены 4.59. Многие сравнивают -0.43% и 10.34% перед размещением ордеров на 4.59 или 4.89. Изучайте ежедневные изменения цены IAF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ABRDN AUSTRALIA EQUITY FUND, INC.?

Самая высокая цена ABRDN AUSTRALIA EQUITY FUND, INC. (IAF) за последний год составила 4.70. Акции заметно колебались в пределах 3.35 - 4.70, сравнение с 4.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику abrdn Australia Equity Fund Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ABRDN AUSTRALIA EQUITY FUND, INC.?

Самая низкая цена ABRDN AUSTRALIA EQUITY FUND, INC. (IAF) за год составила 3.35. Сравнение с текущими 4.59 и 3.35 - 4.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IAF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IAF?

В прошлом abrdn Australia Equity Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.63 и 3.38% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
4.59 4.60
Годовой диапазон
3.35 4.70
Предыдущее закрытие
4.63
Open
4.59
Bid
4.59
Ask
4.89
Low
4.59
High
4.60
Объем
24
Дневное изменение
-0.86%
Месячное изменение
-0.43%
6-месячное изменение
10.34%
Годовое изменение
3.38%
09 октября, четверг
12:30
USD
Выступление председателя ФРС Пауэлла
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Число заявок на пособия по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Число получателей пособий по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
12:35
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
12:45
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
16:00
USD
Отчет по оценкам спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
Акт.
Прог.
Пред.
16:45
USD
Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.651%
19:45
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.