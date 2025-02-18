- Обзор рынка
IAF: abrdn Australia Equity Fund Inc
Курс IAF за сегодня изменился на -0.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.59, а максимальная — 4.60.
Следите за динамикой abrdn Australia Equity Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости IAF
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IAF сегодня?
abrdn Australia Equity Fund Inc (IAF) сегодня оценивается на уровне 4.59. Инструмент торгуется в пределах 4.59 - 4.60, вчерашнее закрытие составило 4.63, а торговый объем достиг 24. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IAF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям abrdn Australia Equity Fund Inc?
abrdn Australia Equity Fund Inc в настоящее время оценивается в 4.59. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.38% и USD. Отслеживайте движения IAF на графике в реальном времени.
Как купить акции IAF?
Вы можете купить акции abrdn Australia Equity Fund Inc (IAF) по текущей цене 4.59. Ордера обычно размещаются около 4.59 или 4.89, тогда как 24 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IAF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IAF?
Инвестирование в abrdn Australia Equity Fund Inc предполагает учет годового диапазона 3.35 - 4.70 и текущей цены 4.59. Многие сравнивают -0.43% и 10.34% перед размещением ордеров на 4.59 или 4.89. Изучайте ежедневные изменения цены IAF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ABRDN AUSTRALIA EQUITY FUND, INC.?
Самая высокая цена ABRDN AUSTRALIA EQUITY FUND, INC. (IAF) за последний год составила 4.70. Акции заметно колебались в пределах 3.35 - 4.70, сравнение с 4.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику abrdn Australia Equity Fund Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ABRDN AUSTRALIA EQUITY FUND, INC.?
Самая низкая цена ABRDN AUSTRALIA EQUITY FUND, INC. (IAF) за год составила 3.35. Сравнение с текущими 4.59 и 3.35 - 4.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IAF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IAF?
В прошлом abrdn Australia Equity Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.63 и 3.38% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 4.63
- Open
- 4.59
- Bid
- 4.59
- Ask
- 4.89
- Low
- 4.59
- High
- 4.60
- Объем
- 24
- Дневное изменение
- -0.86%
- Месячное изменение
- -0.43%
- 6-месячное изменение
- 10.34%
- Годовое изменение
- 3.38%
- 4.651%