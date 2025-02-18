- Genel bakış
IAF: abrdn Australia Equity Fund Inc
IAF fiyatı bugün 0.43% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.60 ve Yüksek fiyatı olarak 4.66 aralığında işlem gördü.
abrdn Australia Equity Fund Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
IAF haberleri
Sıkça sorulan sorular
IAF hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün abrdn Australia Equity Fund Inc hisse senedi 4.63 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 4.60 - 4.66 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 4.61 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 74 değerine ulaştı. IAF canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
abrdn Australia Equity Fund Inc hisse senedi temettü ödüyor mu?
abrdn Australia Equity Fund Inc hisse senedi şu anda 4.63 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 4.28% ve USD değerlerini izler. IAF hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
IAF hisse senedi nasıl alınır?
abrdn Australia Equity Fund Inc hisselerini şu anki 4.63 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 4.63 ve Ask 4.93 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 74 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte IAF fiyat hareketlerini takip edin.
IAF hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
abrdn Australia Equity Fund Inc hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 3.35 - 4.70 ve mevcut fiyatı 4.63 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 4.63 veya Ask 4.93 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.43% ve 6 aylık değişim oranı 11.30% değerlerini karşılaştırır. IAF fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
ABRDN AUSTRALIA EQUITY FUND, INC. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
ABRDN AUSTRALIA EQUITY FUND, INC. hisse senedi yıllık olarak 4.70 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 3.35 - 4.70). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 4.61 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak abrdn Australia Equity Fund Inc performansını takip edin.
ABRDN AUSTRALIA EQUITY FUND, INC. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
ABRDN AUSTRALIA EQUITY FUND, INC. (IAF) hisse senedi yıllık olarak en düşük 3.35 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 4.63 ve hareket ettiği yıllık aralık 3.35 - 4.70 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki IAF fiyat hareketlerini izleyin.
IAF hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
abrdn Australia Equity Fund Inc geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 4.61 ve yıllık değişim oranı 4.28% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 4.61
- Açılış
- 4.63
- Satış
- 4.63
- Alış
- 4.93
- Düşük
- 4.60
- Yüksek
- 4.66
- Hacim
- 74
- Günlük değişim
- 0.43%
- Aylık değişim
- 0.43%
- 6 aylık değişim
- 11.30%
- Yıllık değişim
- 4.28%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 4.651%