IAF: abrdn Australia Equity Fund Inc

4.54 USD 0.09 (1.94%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IAFの今日の為替レートは、-1.94%変化しました。日中、通貨は1あたり4.53の安値と4.60の高値で取引されました。

abrdn Australia Equity Fund Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

IAF株の現在の価格は？

abrdn Australia Equity Fund Incの株価は本日4.54です。4.53 - 4.60内で取引され、前日の終値は4.63、取引量は139に達しました。IAFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

abrdn Australia Equity Fund Incの株は配当を出しますか？

abrdn Australia Equity Fund Incの現在の価格は4.54です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.25%やUSDにも注目します。IAFの動きはライブチャートで確認できます。

IAF株を買う方法は？

abrdn Australia Equity Fund Incの株は現在4.54で購入可能です。注文は通常4.54または4.84付近で行われ、139や-1.09%が市場の動きを示します。IAFの最新情報はライブチャートで確認できます。

IAF株に投資する方法は？

abrdn Australia Equity Fund Incへの投資では、年間の値幅3.35 - 4.70と現在の4.54を考慮します。注文は多くの場合4.54や4.84で行われる前に、-1.52%や9.13%と比較されます。IAFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ABRDN AUSTRALIA EQUITY FUND, INC.の株の最高値は？

ABRDN AUSTRALIA EQUITY FUND, INC.の過去1年の最高値は4.70でした。3.35 - 4.70内で株価は大きく変動し、4.63と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。abrdn Australia Equity Fund Incのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ABRDN AUSTRALIA EQUITY FUND, INC.の株の最低値は？

ABRDN AUSTRALIA EQUITY FUND, INC.(IAF)の年間最安値は3.35でした。現在の4.54や3.35 - 4.70と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IAFの動きはライブチャートで確認できます。

IAFの株式分割はいつ行われましたか？

abrdn Australia Equity Fund Incは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、4.63、2.25%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
4.53 4.60
1年のレンジ
3.35 4.70
以前の終値
4.63
始値
4.59
買値
4.54
買値
4.84
安値
4.53
高値
4.60
出来高
139
1日の変化
-1.94%
1ヶ月の変化
-1.52%
6ヶ月の変化
9.13%
1年の変化
2.25%
09 10月, 木曜日
12:30
USD
FRB Powell議長発言
実際
期待
12:30
USD
新規失業保険申請件数
実際
期待
12:30
USD
失業保険申請件数
実際
期待
12:35
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待
12:45
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待
16:00
USD
WASDE報告書
実際
期待
16:45
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
17:00
USD
30年債入札
実際
4.734%
期待
4.651%
19:45
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待