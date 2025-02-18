- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
IAF: abrdn Australia Equity Fund Inc
Der Wechselkurs von IAF hat sich für heute um -1.94% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.53 bis zu einem Hoch von 4.60 gehandelt.
Verfolgen Sie die abrdn Australia Equity Fund Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IAF News
- abrdn Australia Equity Fund announces 1-for-3 reverse stock split
- abrdn Australia Equity Fund Q2 2025 Commentary (NYSE:IAF)
- Sell moritz a, ABRDN director, buys $9000 in IAF stock
- The India Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn Ultra Short Municipal Income Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn U.S. Small Cap Equity Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn National Municipal Income Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn Life Sciences Investors Q1 2025 Commentary
- abrdn International Small Cap Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn High Income Opportunities Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn Healthcare Opportunities Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn Global Premier Properties Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn Global Infrastructure Income Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn Global Infrastructure Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn Global Dynamic Dividend Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF Q1 2025 Commentary
- Abrdn Emerging Markets Ex-China Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF Q1 2025 Commentary
- abrdn China A Share Equity Fund Q1 2025 Commentary
- Abrdn Australia Equity Fund Commentary For The Quarter Ended January 31, 2025
- The Reserve Bank Of Australia Highlights Inflation And Trade Risk In Hawkish February Cut
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von IAF heute?
Die Aktie von abrdn Australia Equity Fund Inc (IAF) notiert heute bei 4.54. Sie wird innerhalb einer Spanne von 4.53 - 4.60 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 4.63 und das Handelsvolumen erreichte 139. Das Live-Chart von IAF zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie IAF Dividenden?
abrdn Australia Equity Fund Inc wird derzeit mit 4.54 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.25% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IAF zu verfolgen.
Wie kaufe ich IAF-Aktien?
Sie können Aktien von abrdn Australia Equity Fund Inc (IAF) zum aktuellen Kurs von 4.54 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 4.54 oder 4.84 platziert, während 139 und -1.09% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IAF auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in IAF-Aktien?
Bei einer Investition in abrdn Australia Equity Fund Inc müssen die jährliche Spanne 3.35 - 4.70 und der aktuelle Kurs 4.54 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.52% und 9.13%, bevor sie Orders zu 4.54 oder 4.84 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IAF.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ABRDN AUSTRALIA EQUITY FUND, INC.?
Der höchste Kurs von ABRDN AUSTRALIA EQUITY FUND, INC. (IAF) im vergangenen Jahr lag bei 4.70. Innerhalb von 3.35 - 4.70 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 4.63 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von abrdn Australia Equity Fund Inc mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ABRDN AUSTRALIA EQUITY FUND, INC.?
Der niedrigste Kurs von ABRDN AUSTRALIA EQUITY FUND, INC. (IAF) im Laufe des Jahres betrug 3.35. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 4.54 und der Spanne 3.35 - 4.70 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IAF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von IAF statt?
abrdn Australia Equity Fund Inc hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 4.63 und 2.25% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.63
- Eröffnung
- 4.59
- Bid
- 4.54
- Ask
- 4.84
- Tief
- 4.53
- Hoch
- 4.60
- Volumen
- 139
- Tagesänderung
- -1.94%
- Monatsänderung
- -1.52%
- 6-Monatsänderung
- 9.13%
- Jahresänderung
- 2.25%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 4.734%
- Erw
- Vorh
- 4.651%