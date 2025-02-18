KurseKategorien
IAF: abrdn Australia Equity Fund Inc

4.54 USD 0.09 (1.94%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IAF hat sich für heute um -1.94% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.53 bis zu einem Hoch von 4.60 gehandelt.

Verfolgen Sie die abrdn Australia Equity Fund Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

IAF News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von IAF heute?

Die Aktie von abrdn Australia Equity Fund Inc (IAF) notiert heute bei 4.54. Sie wird innerhalb einer Spanne von 4.53 - 4.60 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 4.63 und das Handelsvolumen erreichte 139. Das Live-Chart von IAF zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie IAF Dividenden?

abrdn Australia Equity Fund Inc wird derzeit mit 4.54 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.25% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IAF zu verfolgen.

Wie kaufe ich IAF-Aktien?

Sie können Aktien von abrdn Australia Equity Fund Inc (IAF) zum aktuellen Kurs von 4.54 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 4.54 oder 4.84 platziert, während 139 und -1.09% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IAF auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in IAF-Aktien?

Bei einer Investition in abrdn Australia Equity Fund Inc müssen die jährliche Spanne 3.35 - 4.70 und der aktuelle Kurs 4.54 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.52% und 9.13%, bevor sie Orders zu 4.54 oder 4.84 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IAF.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ABRDN AUSTRALIA EQUITY FUND, INC.?

Der höchste Kurs von ABRDN AUSTRALIA EQUITY FUND, INC. (IAF) im vergangenen Jahr lag bei 4.70. Innerhalb von 3.35 - 4.70 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 4.63 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von abrdn Australia Equity Fund Inc mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ABRDN AUSTRALIA EQUITY FUND, INC.?

Der niedrigste Kurs von ABRDN AUSTRALIA EQUITY FUND, INC. (IAF) im Laufe des Jahres betrug 3.35. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 4.54 und der Spanne 3.35 - 4.70 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IAF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von IAF statt?

abrdn Australia Equity Fund Inc hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 4.63 und 2.25% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
4.53 4.60
Jahresspanne
3.35 4.70
Vorheriger Schlusskurs
4.63
Eröffnung
4.59
Bid
4.54
Ask
4.84
Tief
4.53
Hoch
4.60
Volumen
139
Tagesänderung
-1.94%
Monatsänderung
-1.52%
6-Monatsänderung
9.13%
Jahresänderung
2.25%
