报价部分
货币 / IAF
回到股票

IAF: abrdn Australia Equity Fund Inc

4.59 USD 0.04 (0.86%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日IAF汇率已更改-0.86%。当日，交易品种以低点4.59和高点4.60进行交易。

关注abrdn Australia Equity Fund Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IAF新闻

常见问题解答

IAF股票今天的价格是多少？

abrdn Australia Equity Fund Inc股票今天的定价为4.59。它在4.59 - 4.60范围内交易，昨天的收盘价为4.63，交易量达到24。IAF的实时价格图表显示了这些更新。

abrdn Australia Equity Fund Inc股票是否支付股息？

abrdn Australia Equity Fund Inc目前的价值为4.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.38%和USD。实时查看图表以跟踪IAF走势。

如何购买IAF股票？

您可以以4.59的当前价格购买abrdn Australia Equity Fund Inc股票。订单通常设置在4.59或4.89附近，而24和0.00%显示市场活动。立即关注IAF的实时图表更新。

如何投资IAF股票？

投资abrdn Australia Equity Fund Inc需要考虑年度范围3.35 - 4.70和当前价格4.59。许多人在以4.59或4.89下订单之前，会比较-0.43%和。实时查看IAF价格图表，了解每日变化。

ABRDN AUSTRALIA EQUITY FUND, INC.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ABRDN AUSTRALIA EQUITY FUND, INC.的最高价格是4.70。在3.35 - 4.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪abrdn Australia Equity Fund Inc的绩效。

ABRDN AUSTRALIA EQUITY FUND, INC.股票的最低价格是多少？

ABRDN AUSTRALIA EQUITY FUND, INC.（IAF）的最低价格为3.35。将其与当前的4.59和3.35 - 4.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IAF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IAF股票是什么时候拆分的？

abrdn Australia Equity Fund Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.63和3.38%中可见。

日范围
4.59 4.60
年范围
3.35 4.70
前一天收盘价
4.63
开盘价
4.59
卖价
4.59
买价
4.89
最低价
4.59
最高价
4.60
交易量
24
日变化
-0.86%
月变化
-0.43%
6个月变化
10.34%
年变化
3.38%
09 十月, 星期四
12:30
USD
美联储主席Powell讲话
实际值
预测值
前值
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
前值
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
前值
12:35
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值
12:45
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值
16:00
USD
WASDE报告
实际值
预测值
前值
16:45
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
4.651%
19:45
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值