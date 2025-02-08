Moedas / HUYA
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
HUYA: HUYA Inc American depositary shares, each representing one Clas
3.46 USD 0.08 (2.26%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HUYA para hoje mudou para -2.26%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.45 e o mais alto foi 3.52.
Veja a dinâmica do par de moedas HUYA Inc American depositary shares, each representing one Clas. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HUYA Notícias
- Huya partners with Kingsoft Shiyou to co-publish mobile game in China
- Earnings call transcript: HUYA beats Q2 2025 expectations with 31.25% EPS surprise
- HUYA Stock: Revenue Beat And Sustained Profitability Are Key Positives (NYSE:HUYA)
- HUYA earnings beat by ¥0.05, revenue topped estimates
- Google, Linde lead market cap stock movers on Monday
- Top 3 Tech And Telecom Stocks That Are Set To Fly In Q3 - GIBO Holdings (NASDAQ:GIBO), EPWK Holdings (NASDAQ:EPWK)
- Tesla, Palantir Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Tesla, Apple Stir Mega-Cap Movers on Tuesday’s Market
- Citi raises HUYA stock price target to $4.80, maintains buy rating
- Top 3 Tech And Telecom Stocks That May Crash In Q2 - HUYA (NYSE:HUYA), Emerald Holding (NYSE:EEX)
- S&P 500 Down 1%; Sarepta Therapeutics Shares Plunge - Aditxt (NASDAQ:ADTX), FinVolution Gr (NYSE:FINV)
- HUYA (HUYA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- DouYu: A Strategic Shift Beyond Live Streaming (NASDAQ:DOYU)
Faixa diária
3.45 3.52
Faixa anual
2.22 6.43
- Fechamento anterior
- 3.54
- Open
- 3.52
- Bid
- 3.46
- Ask
- 3.76
- Low
- 3.45
- High
- 3.52
- Volume
- 382
- Mudança diária
- -2.26%
- Mudança mensal
- -3.08%
- Mudança de 6 meses
- 6.79%
- Mudança anual
- -32.16%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh