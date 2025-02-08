Valute / HUYA
HUYA: HUYA Inc American depositary shares, each representing one Clas
3.45 USD 0.06 (1.71%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HUYA ha avuto una variazione del -1.71% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.43 e ad un massimo di 3.56.
Segui le dinamiche di HUYA Inc American depositary shares, each representing one Clas. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
3.43 3.56
Intervallo Annuale
2.22 6.43
- Chiusura Precedente
- 3.51
- Apertura
- 3.53
- Bid
- 3.45
- Ask
- 3.75
- Minimo
- 3.43
- Massimo
- 3.56
- Volume
- 1.199 K
- Variazione giornaliera
- -1.71%
- Variazione Mensile
- -3.36%
- Variazione Semestrale
- 6.48%
- Variazione Annuale
- -32.35%
20 settembre, sabato