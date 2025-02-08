Валюты / HUYA
HUYA: HUYA Inc American depositary shares, each representing one Clas
3.36 USD 0.16 (4.55%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HUYA за сегодня изменился на -4.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.30, а максимальная — 3.48.
Следите за динамикой HUYA Inc American depositary shares, each representing one Clas. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости HUYA
Дневной диапазон
3.30 3.48
Годовой диапазон
2.22 6.43
- Предыдущее закрытие
- 3.52
- Open
- 3.45
- Bid
- 3.36
- Ask
- 3.66
- Low
- 3.30
- High
- 3.48
- Объем
- 2.450 K
- Дневное изменение
- -4.55%
- Месячное изменение
- -5.88%
- 6-месячное изменение
- 3.70%
- Годовое изменение
- -34.12%
