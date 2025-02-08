通貨 / HUYA
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
HUYA: HUYA Inc American depositary shares, each representing one Clas
3.51 USD 0.03 (0.85%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HUYAの今日の為替レートは、-0.85%変化しました。日中、通貨は1あたり3.45の安値と3.52の高値で取引されました。
HUYA Inc American depositary shares, each representing one Clasダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HUYA News
- Huya partners with Kingsoft Shiyou to co-publish mobile game in China
- Earnings call transcript: HUYA beats Q2 2025 expectations with 31.25% EPS surprise
- HUYA Stock: Revenue Beat And Sustained Profitability Are Key Positives (NYSE:HUYA)
- HUYA earnings beat by ¥0.05, revenue topped estimates
- Google, Linde lead market cap stock movers on Monday
- Top 3 Tech And Telecom Stocks That Are Set To Fly In Q3 - GIBO Holdings (NASDAQ:GIBO), EPWK Holdings (NASDAQ:EPWK)
- Tesla, Palantir Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Tesla, Apple Stir Mega-Cap Movers on Tuesday’s Market
- Citi raises HUYA stock price target to $4.80, maintains buy rating
- Top 3 Tech And Telecom Stocks That May Crash In Q2 - HUYA (NYSE:HUYA), Emerald Holding (NYSE:EEX)
- S&P 500 Down 1%; Sarepta Therapeutics Shares Plunge - Aditxt (NASDAQ:ADTX), FinVolution Gr (NYSE:FINV)
- HUYA (HUYA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- DouYu: A Strategic Shift Beyond Live Streaming (NASDAQ:DOYU)
1日のレンジ
3.45 3.52
1年のレンジ
2.22 6.43
- 以前の終値
- 3.54
- 始値
- 3.52
- 買値
- 3.51
- 買値
- 3.81
- 安値
- 3.45
- 高値
- 3.52
- 出来高
- 1.019 K
- 1日の変化
- -0.85%
- 1ヶ月の変化
- -1.68%
- 6ヶ月の変化
- 8.33%
- 1年の変化
- -31.18%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K