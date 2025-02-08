クォートセクション
通貨 / HUYA
株に戻る

HUYA: HUYA Inc American depositary shares, each representing one Clas

3.51 USD 0.03 (0.85%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HUYAの今日の為替レートは、-0.85%変化しました。日中、通貨は1あたり3.45の安値と3.52の高値で取引されました。

HUYA Inc American depositary shares, each representing one Clasダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HUYA News

1日のレンジ
3.45 3.52
1年のレンジ
2.22 6.43
以前の終値
3.54
始値
3.52
買値
3.51
買値
3.81
安値
3.45
高値
3.52
出来高
1.019 K
1日の変化
-0.85%
1ヶ月の変化
-1.68%
6ヶ月の変化
8.33%
1年の変化
-31.18%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K