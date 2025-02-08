통화 / HUYA
HUYA: HUYA Inc American depositary shares, each representing one Clas
3.45 USD 0.06 (1.71%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HUYA 환율이 오늘 -1.71%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.43이고 고가는 3.56이었습니다.
HUYA Inc American depositary shares, each representing one Clas 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
HUYA News
일일 변동 비율
3.43 3.56
년간 변동
2.22 6.43
- 이전 종가
- 3.51
- 시가
- 3.53
- Bid
- 3.45
- Ask
- 3.75
- 저가
- 3.43
- 고가
- 3.56
- 볼륨
- 1.199 K
- 일일 변동
- -1.71%
- 월 변동
- -3.36%
- 6개월 변동
- 6.48%
- 년간 변동율
- -32.35%
20 9월, 토요일