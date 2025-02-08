Währungen / HUYA
HUYA: HUYA Inc American depositary shares, each representing one Clas
3.55 USD 0.04 (1.14%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HUYA hat sich für heute um 1.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.50 bis zu einem Hoch von 3.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die HUYA Inc American depositary shares, each representing one Clas-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
3.50 3.55
Jahresspanne
2.22 6.43
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.51
- Eröffnung
- 3.53
- Bid
- 3.55
- Ask
- 3.85
- Tief
- 3.50
- Hoch
- 3.55
- Volumen
- 103
- Tagesänderung
- 1.14%
- Monatsänderung
- -0.56%
- 6-Monatsänderung
- 9.57%
- Jahresänderung
- -30.39%
