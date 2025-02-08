KurseKategorien
HUYA: HUYA Inc American depositary shares, each representing one Clas

3.55 USD 0.04 (1.14%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HUYA hat sich für heute um 1.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.50 bis zu einem Hoch von 3.55 gehandelt.

Verfolgen Sie die HUYA Inc American depositary shares, each representing one Clas-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
3.50 3.55
Jahresspanne
2.22 6.43
Vorheriger Schlusskurs
3.51
Eröffnung
3.53
Bid
3.55
Ask
3.85
Tief
3.50
Hoch
3.55
Volumen
103
Tagesänderung
1.14%
Monatsänderung
-0.56%
6-Monatsänderung
9.57%
Jahresänderung
-30.39%
