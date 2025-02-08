货币 / HUYA
HUYA: HUYA Inc American depositary shares, each representing one Clas
3.49 USD 0.13 (3.87%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HUYA汇率已更改3.87%。当日，交易品种以低点3.41和高点3.52进行交易。
关注HUYA Inc American depositary shares, each representing one Clas动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
HUYA新闻
日范围
3.41 3.52
年范围
2.22 6.43
- 前一天收盘价
- 3.36
- 开盘价
- 3.41
- 卖价
- 3.49
- 买价
- 3.79
- 最低价
- 3.41
- 最高价
- 3.52
- 交易量
- 670
- 日变化
- 3.87%
- 月变化
- -2.24%
- 6个月变化
- 7.72%
- 年变化
- -31.57%
