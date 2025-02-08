Divisas / HUYA
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
HUYA: HUYA Inc American depositary shares, each representing one Clas
3.54 USD 0.18 (5.36%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HUYA de hoy ha cambiado un 5.36%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.41, mientras que el máximo ha alcanzado 3.55.
Siga la dinámica de la pareja de divisas HUYA Inc American depositary shares, each representing one Clas. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HUYA News
- Huya partners with Kingsoft Shiyou to co-publish mobile game in China
- Earnings call transcript: HUYA beats Q2 2025 expectations with 31.25% EPS surprise
- HUYA Stock: Revenue Beat And Sustained Profitability Are Key Positives (NYSE:HUYA)
- HUYA earnings beat by ¥0.05, revenue topped estimates
- Google, Linde lead market cap stock movers on Monday
- Top 3 Tech And Telecom Stocks That Are Set To Fly In Q3 - GIBO Holdings (NASDAQ:GIBO), EPWK Holdings (NASDAQ:EPWK)
- Tesla, Palantir Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Tesla, Apple Stir Mega-Cap Movers on Tuesday’s Market
- Citi raises HUYA stock price target to $4.80, maintains buy rating
- Top 3 Tech And Telecom Stocks That May Crash In Q2 - HUYA (NYSE:HUYA), Emerald Holding (NYSE:EEX)
- S&P 500 Down 1%; Sarepta Therapeutics Shares Plunge - Aditxt (NASDAQ:ADTX), FinVolution Gr (NYSE:FINV)
- HUYA (HUYA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- DouYu: A Strategic Shift Beyond Live Streaming (NASDAQ:DOYU)
Rango diario
3.41 3.55
Rango anual
2.22 6.43
- Cierres anteriores
- 3.36
- Open
- 3.41
- Bid
- 3.54
- Ask
- 3.84
- Low
- 3.41
- High
- 3.55
- Volumen
- 1.490 K
- Cambio diario
- 5.36%
- Cambio mensual
- -0.84%
- Cambio a 6 meses
- 9.26%
- Cambio anual
- -30.59%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B