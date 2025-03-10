Moedas / HURC
HURC: Hurco Companies Inc
17.16 USD 0.34 (1.94%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HURC para hoje mudou para -1.94%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.09 e o mais alto foi 17.88.
Veja a dinâmica do par de moedas Hurco Companies Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
17.09 17.88
Faixa anual
13.19 23.76
- Fechamento anterior
- 17.50
- Open
- 17.09
- Bid
- 17.16
- Ask
- 17.46
- Low
- 17.09
- High
- 17.88
- Volume
- 75
- Mudança diária
- -1.94%
- Mudança mensal
- 0.00%
- Mudança de 6 meses
- 10.92%
- Mudança anual
- -16.66%
