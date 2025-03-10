クォートセクション
通貨 / HURC
HURC: Hurco Companies Inc

17.35 USD 0.15 (0.86%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HURCの今日の為替レートは、-0.86%変化しました。日中、通貨は1あたり17.09の安値と17.88の高値で取引されました。

Hurco Companies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
17.09 17.88
1年のレンジ
13.19 23.76
以前の終値
17.50
始値
17.09
買値
17.35
買値
17.65
安値
17.09
高値
17.88
出来高
108
1日の変化
-0.86%
1ヶ月の変化
1.11%
6ヶ月の変化
12.15%
1年の変化
-15.74%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K