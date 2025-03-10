通貨 / HURC
HURC: Hurco Companies Inc
17.35 USD 0.15 (0.86%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HURCの今日の為替レートは、-0.86%変化しました。日中、通貨は1あたり17.09の安値と17.88の高値で取引されました。
Hurco Companies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
HURC News
- Hurco Stock Gains Following Q3 Earnings Showing Narrower Losses
- Uncertainty And Cautious Capital Spending Continue To Drag On Hurco (NASDAQ:HURC)
- Monday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Hurco companies executive chairman buys $61k in stock
- Tuesday’s Insider Activity: Major Buys and Sells Shake Up Markets
- Hurco companies executive chairman Doar buys $37,000 in stock
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Hurco companies CEO Gregory Volovic buys shares worth $99,786
- Hurco Reports Second Quarter Results for Fiscal Year 2025
- Hurco: Another Weak Quarter Continues The Pushout To Recovery (NASDAQ:HURC)
1日のレンジ
17.09 17.88
1年のレンジ
13.19 23.76
- 以前の終値
- 17.50
- 始値
- 17.09
- 買値
- 17.35
- 買値
- 17.65
- 安値
- 17.09
- 高値
- 17.88
- 出来高
- 108
- 1日の変化
- -0.86%
- 1ヶ月の変化
- 1.11%
- 6ヶ月の変化
- 12.15%
- 1年の変化
- -15.74%
