KurseKategorien
Währungen / HURC
Zurück zum Aktien

HURC: Hurco Companies Inc

17.21 USD 0.14 (0.81%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HURC hat sich für heute um -0.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.21 bis zu einem Hoch von 17.32 gehandelt.

Verfolgen Sie die Hurco Companies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HURC News

Tagesspanne
17.21 17.32
Jahresspanne
13.19 23.76
Vorheriger Schlusskurs
17.35
Eröffnung
17.32
Bid
17.21
Ask
17.51
Tief
17.21
Hoch
17.32
Volumen
2
Tagesänderung
-0.81%
Monatsänderung
0.29%
6-Monatsänderung
11.25%
Jahresänderung
-16.42%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K