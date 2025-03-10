Währungen / HURC
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
HURC: Hurco Companies Inc
17.21 USD 0.14 (0.81%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HURC hat sich für heute um -0.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.21 bis zu einem Hoch von 17.32 gehandelt.
Verfolgen Sie die Hurco Companies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HURC News
- Hurco Stock Gains Following Q3 Earnings Showing Narrower Losses
- Uncertainty And Cautious Capital Spending Continue To Drag On Hurco (NASDAQ:HURC)
- Monday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Hurco companies executive chairman buys $61k in stock
- Tuesday’s Insider Activity: Major Buys and Sells Shake Up Markets
- Hurco companies executive chairman Doar buys $37,000 in stock
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Hurco companies CEO Gregory Volovic buys shares worth $99,786
- Hurco Reports Second Quarter Results for Fiscal Year 2025
- Hurco: Another Weak Quarter Continues The Pushout To Recovery (NASDAQ:HURC)
Tagesspanne
17.21 17.32
Jahresspanne
13.19 23.76
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.35
- Eröffnung
- 17.32
- Bid
- 17.21
- Ask
- 17.51
- Tief
- 17.21
- Hoch
- 17.32
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- -0.81%
- Monatsänderung
- 0.29%
- 6-Monatsänderung
- 11.25%
- Jahresänderung
- -16.42%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K