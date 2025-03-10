QuotazioniSezioni
Valute / HURC
HURC: Hurco Companies Inc

17.84 USD 0.49 (2.82%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HURC ha avuto una variazione del 2.82% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.21 e ad un massimo di 17.84.

Segui le dinamiche di Hurco Companies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
17.21 17.84
Intervallo Annuale
13.19 23.76
Chiusura Precedente
17.35
Apertura
17.32
Bid
17.84
Ask
18.14
Minimo
17.21
Massimo
17.84
Volume
26
Variazione giornaliera
2.82%
Variazione Mensile
3.96%
Variazione Semestrale
15.32%
Variazione Annuale
-13.36%
21 settembre, domenica