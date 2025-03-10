Valute / HURC
HURC: Hurco Companies Inc
17.84 USD 0.49 (2.82%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HURC ha avuto una variazione del 2.82% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.21 e ad un massimo di 17.84.
Segui le dinamiche di Hurco Companies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
HURC News
- Hurco Stock Gains Following Q3 Earnings Showing Narrower Losses
- Uncertainty And Cautious Capital Spending Continue To Drag On Hurco (NASDAQ:HURC)
- Monday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Hurco companies executive chairman buys $61k in stock
- Tuesday’s Insider Activity: Major Buys and Sells Shake Up Markets
- Hurco companies executive chairman Doar buys $37,000 in stock
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Hurco companies CEO Gregory Volovic buys shares worth $99,786
- Hurco Reports Second Quarter Results for Fiscal Year 2025
- Hurco: Another Weak Quarter Continues The Pushout To Recovery (NASDAQ:HURC)
Intervallo Giornaliero
17.21 17.84
Intervallo Annuale
13.19 23.76
- Chiusura Precedente
- 17.35
- Apertura
- 17.32
- Bid
- 17.84
- Ask
- 18.14
- Minimo
- 17.21
- Massimo
- 17.84
- Volume
- 26
- Variazione giornaliera
- 2.82%
- Variazione Mensile
- 3.96%
- Variazione Semestrale
- 15.32%
- Variazione Annuale
- -13.36%
21 settembre, domenica