Валюты / HURC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
HURC: Hurco Companies Inc
17.97 USD 0.42 (2.39%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HURC за сегодня изменился на 2.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.65, а максимальная — 18.68.
Следите за динамикой Hurco Companies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости HURC
- Hurco Stock Gains Following Q3 Earnings Showing Narrower Losses
- Uncertainty And Cautious Capital Spending Continue To Drag On Hurco (NASDAQ:HURC)
- Monday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Hurco companies executive chairman buys $61k in stock
- Tuesday’s Insider Activity: Major Buys and Sells Shake Up Markets
- Hurco companies executive chairman Doar buys $37,000 in stock
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Hurco companies CEO Gregory Volovic buys shares worth $99,786
- Hurco Reports Second Quarter Results for Fiscal Year 2025
- Hurco: Another Weak Quarter Continues The Pushout To Recovery (NASDAQ:HURC)
Дневной диапазон
17.65 18.68
Годовой диапазон
13.19 23.76
- Предыдущее закрытие
- 17.55
- Open
- 17.73
- Bid
- 17.97
- Ask
- 18.27
- Low
- 17.65
- High
- 18.68
- Объем
- 117
- Дневное изменение
- 2.39%
- Месячное изменение
- 4.72%
- 6-месячное изменение
- 16.16%
- Годовое изменение
- -12.72%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.