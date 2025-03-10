КотировкиРазделы
Валюты / HURC
HURC: Hurco Companies Inc

17.97 USD 0.42 (2.39%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HURC за сегодня изменился на 2.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.65, а максимальная — 18.68.

Следите за динамикой Hurco Companies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
17.65 18.68
Годовой диапазон
13.19 23.76
Предыдущее закрытие
17.55
Open
17.73
Bid
17.97
Ask
18.27
Low
17.65
High
18.68
Объем
117
Дневное изменение
2.39%
Месячное изменение
4.72%
6-месячное изменение
16.16%
Годовое изменение
-12.72%
