시세섹션
통화 / HURC
주식로 돌아가기

HURC: Hurco Companies Inc

17.84 USD 0.49 (2.82%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

HURC 환율이 오늘 2.82%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 17.21이고 고가는 17.84이었습니다.

Hurco Companies Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HURC News

일일 변동 비율
17.21 17.84
년간 변동
13.19 23.76
이전 종가
17.35
시가
17.32
Bid
17.84
Ask
18.14
저가
17.21
고가
17.84
볼륨
26
일일 변동
2.82%
월 변동
3.96%
6개월 변동
15.32%
년간 변동율
-13.36%
20 9월, 토요일