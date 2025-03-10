통화 / HURC
HURC: Hurco Companies Inc
17.84 USD 0.49 (2.82%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HURC 환율이 오늘 2.82%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 17.21이고 고가는 17.84이었습니다.
Hurco Companies Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
HURC News
일일 변동 비율
17.21 17.84
년간 변동
13.19 23.76
- 이전 종가
- 17.35
- 시가
- 17.32
- Bid
- 17.84
- Ask
- 18.14
- 저가
- 17.21
- 고가
- 17.84
- 볼륨
- 26
- 일일 변동
- 2.82%
- 월 변동
- 3.96%
- 6개월 변동
- 15.32%
- 년간 변동율
- -13.36%
20 9월, 토요일