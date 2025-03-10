货币 / HURC
HURC: Hurco Companies Inc
17.55 USD 0.42 (2.34%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HURC汇率已更改-2.34%。当日，交易品种以低点17.28和高点18.09进行交易。
关注Hurco Companies Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
HURC新闻
- Hurco Stock Gains Following Q3 Earnings Showing Narrower Losses
- Uncertainty And Cautious Capital Spending Continue To Drag On Hurco (NASDAQ:HURC)
- Monday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Hurco companies executive chairman buys $61k in stock
- Tuesday’s Insider Activity: Major Buys and Sells Shake Up Markets
- Hurco companies executive chairman Doar buys $37,000 in stock
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Hurco companies CEO Gregory Volovic buys shares worth $99,786
- Hurco Reports Second Quarter Results for Fiscal Year 2025
- Hurco: Another Weak Quarter Continues The Pushout To Recovery (NASDAQ:HURC)
日范围
17.28 18.09
年范围
13.19 23.76
- 前一天收盘价
- 17.97
- 开盘价
- 18.09
- 卖价
- 17.55
- 买价
- 17.85
- 最低价
- 17.28
- 最高价
- 18.09
- 交易量
- 149
- 日变化
- -2.34%
- 月变化
- 2.27%
- 6个月变化
- 13.45%
- 年变化
- -14.76%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值