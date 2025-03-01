Moedas / HROWL
HROWL: Harrow Inc - 8.625% senior notes due 2026
25.6500 USD 0.0100 (0.04%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HROWL para hoje mudou para -0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.5800 e o mais alto foi 25.6500.
Veja a dinâmica do par de moedas Harrow Inc - 8.625% senior notes due 2026. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
25.5800 25.6500
Faixa anual
25.0000 25.7300
- Fechamento anterior
- 25.6600
- Open
- 25.6250
- Bid
- 25.6500
- Ask
- 25.6530
- Low
- 25.5800
- High
- 25.6500
- Volume
- 4
- Mudança diária
- -0.04%
- Mudança mensal
- 1.64%
- Mudança de 6 meses
- 0.63%
- Mudança anual
- 0.55%
