HROWL: Harrow Inc - 8.625% senior notes due 2026

25.6500 USD 0.0100 (0.04%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HROWLの今日の為替レートは、-0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり25.5800の安値と25.6555の高値で取引されました。

Harrow Inc - 8.625% senior notes due 2026ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
25.5800 25.6555
1年のレンジ
25.0000 25.7300
以前の終値
25.6600
始値
25.6000
買値
25.6500
買値
25.6530
安値
25.5800
高値
25.6555
出来高
54
1日の変化
-0.04%
1ヶ月の変化
1.64%
6ヶ月の変化
0.63%
1年の変化
0.55%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K