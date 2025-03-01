通貨 / HROWL
HROWL: Harrow Inc - 8.625% senior notes due 2026
25.6500 USD 0.0100 (0.04%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HROWLの今日の為替レートは、-0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり25.5800の安値と25.6555の高値で取引されました。
Harrow Inc - 8.625% senior notes due 2026ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
25.5800 25.6555
1年のレンジ
25.0000 25.7300
- 以前の終値
- 25.6600
- 始値
- 25.6000
- 買値
- 25.6500
- 買値
- 25.6530
- 安値
- 25.5800
- 高値
- 25.6555
- 出来高
- 54
- 1日の変化
- -0.04%
- 1ヶ月の変化
- 1.64%
- 6ヶ月の変化
- 0.63%
- 1年の変化
- 0.55%
