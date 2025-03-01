시세섹션
통화 / HROWL
주식로 돌아가기

HROWL: Harrow Inc - 8.625% senior notes due 2026

25.6600 USD 0.0100 (0.04%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

HROWL 환율이 오늘 0.04%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 25.5200이고 고가는 25.6800이었습니다.

Harrow Inc - 8.625% senior notes due 2026 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

일일 변동 비율
25.5200 25.6800
년간 변동
25.0000 25.7300
이전 종가
25.6500
시가
25.5200
Bid
25.6600
Ask
25.6630
저가
25.5200
고가
25.6800
볼륨
131
일일 변동
0.04%
월 변동
1.68%
6개월 변동
0.67%
년간 변동율
0.59%
20 9월, 토요일