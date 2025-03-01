CotationsSections
Devises / HROWL
Retour à Actions

HROWL: Harrow Inc - 8.625% senior notes due 2026

25.6600 USD 0.0100 (0.04%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de HROWL a changé de 0.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.5200 et à un maximum de 25.6800.

Suivez la dynamique Harrow Inc - 8.625% senior notes due 2026. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HROWL Nouvelles

Range quotidien
25.5200 25.6800
Range Annuel
25.0000 25.7300
Clôture Précédente
25.6500
Ouverture
25.5200
Bid
25.6600
Ask
25.6630
Plus Bas
25.5200
Plus Haut
25.6800
Volume
131
Changement quotidien
0.04%
Changement Mensuel
1.68%
Changement à 6 Mois
0.67%
Changement Annuel
0.59%
20 septembre, samedi