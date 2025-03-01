KurseKategorien
HROWL: Harrow Inc - 8.625% senior notes due 2026

25.6600 USD 0.0100 (0.04%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HROWL hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.5200 bis zu einem Hoch von 25.6600 gehandelt.

Verfolgen Sie die Harrow Inc - 8.625% senior notes due 2026-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
25.5200 25.6600
Jahresspanne
25.0000 25.7300
Vorheriger Schlusskurs
25.6500
Eröffnung
25.5200
Bid
25.6600
Ask
25.6630
Tief
25.5200
Hoch
25.6600
Volumen
10
Tagesänderung
0.04%
Monatsänderung
1.68%
6-Monatsänderung
0.67%
Jahresänderung
0.59%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K