HROWL: Harrow Inc - 8.625% senior notes due 2026
25.6600 USD 0.0100 (0.04%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HROWL hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.5200 bis zu einem Hoch von 25.6600 gehandelt.
Verfolgen Sie die Harrow Inc - 8.625% senior notes due 2026-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
25.5200 25.6600
Jahresspanne
25.0000 25.7300
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.6500
- Eröffnung
- 25.5200
- Bid
- 25.6600
- Ask
- 25.6630
- Tief
- 25.5200
- Hoch
- 25.6600
- Volumen
- 10
- Tagesänderung
- 0.04%
- Monatsänderung
- 1.68%
- 6-Monatsänderung
- 0.67%
- Jahresänderung
- 0.59%
