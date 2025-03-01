КотировкиРазделы
HROWL: Harrow Inc - 8.625% senior notes due 2026

25.6454 USD 0.0046 (0.02%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HROWL за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.6400, а максимальная — 25.6689.

Дневной диапазон
25.6400 25.6689
Годовой диапазон
25.0000 25.7300
Предыдущее закрытие
25.6500
Open
25.6500
Bid
25.6454
Ask
25.6484
Low
25.6400
High
25.6689
Объем
65
Дневное изменение
-0.02%
Месячное изменение
1.62%
6-месячное изменение
0.61%
Годовое изменение
0.53%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.