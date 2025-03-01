Валюты / HROWL
HROWL: Harrow Inc - 8.625% senior notes due 2026
25.6454 USD 0.0046 (0.02%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HROWL за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.6400, а максимальная — 25.6689.
Следите за динамикой Harrow Inc - 8.625% senior notes due 2026. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
25.6400 25.6689
Годовой диапазон
25.0000 25.7300
- Предыдущее закрытие
- 25.6500
- Open
- 25.6500
- Bid
- 25.6454
- Ask
- 25.6484
- Low
- 25.6400
- High
- 25.6689
- Объем
- 65
- Дневное изменение
- -0.02%
- Месячное изменение
- 1.62%
- 6-месячное изменение
- 0.61%
- Годовое изменение
- 0.53%
