Moedas / HOG
HOG: Harley-Davidson Inc
29.63 USD 0.19 (0.64%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HOG para hoje mudou para -0.64%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 29.62 e o mais alto foi 30.19.
Veja a dinâmica do par de moedas Harley-Davidson Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HOG Notícias
- Harley-Davidson nomeia dois novos diretores independentes para o conselho
- Harley-Davidson appoints two new independent directors to board
- This Midwestern hub for beer and Harleys has the hottest housing market in America right now
- Harley-Davidson (HOG)'s Technical Outlook is Bright After Key Golden Cross
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on KKR stock, maintains $166 price target
- Harley-Davidson (HOG) Up 18.5% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Harley-Davidson price target raised to $34 from $31 at DA Davidson
- Here's Why You Should Offload Harley-Davidson From Your Portfolio
- Harley-Davidson Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Fall Y/Y
- Harley-Davidson names Topgolf CEO Arthur Starrs as new chief; shares pop
- Tesla, BioNTech and Wayfair rise premarket; Berkshire Hathaway falls
- Harley-Davidson names Topgolf’s Arthur Starrs as new CEO
- Harley-Davidson appoints Arthur Starrs as CEO, Zeitz to retire in October
- Consumer Tech News (July 28–August 1): Earnings From Apple, Microsoft, and Amazon Offset by Fed Jitters, Tariff Woes - Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- KKR Gets Boost From Asset-Based Lending Push
- KKR’s second-quarter profit rises on growth in fee income
- Harley-Davidson (HOG) Q2 Revenue Up 19%
- Marvell, Fortress Transport lead market cap stock movers Wednesday
- Motorcycle sales keep falling, but Harley’s stock is soaring. Here’s why.
- Teradyne, Littelfuse, Marvell Technology, Cheesecake Factory And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Biohaven (NYSE:BHVN), Ashland (NYSE:ASH)
- Fortress Transport, Teradyne lead market cap stock movers on Wednesday
- Why Is Harley-Davidson Stock Trading Higher Today - Harley-Davidson (NYSE:HOG)
- Harley-Davidson (HOG) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Harley-Davidson Q2 2025 slides: HDFS transaction unlocks $1.25B amid sales decline
Faixa diária
29.62 30.19
Faixa anual
20.45 38.43
- Fechamento anterior
- 29.82
- Open
- 30.05
- Bid
- 29.63
- Ask
- 29.93
- Low
- 29.62
- High
- 30.19
- Volume
- 109
- Mudança diária
- -0.64%
- Mudança mensal
- 3.03%
- Mudança de 6 meses
- 17.11%
- Mudança anual
- -22.64%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh