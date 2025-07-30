通貨 / HOG
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
HOG: Harley-Davidson Inc
29.76 USD 0.06 (0.20%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HOGの今日の為替レートは、-0.20%変化しました。日中、通貨は1あたり29.42の安値と30.19の高値で取引されました。
Harley-Davidson Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HOG News
- Onex PartnersがKKRからISC保険プラットフォームを買収
- KKR、ボストンのTwo Internationalで132,529平方フィートの15年リース契約を締結
- ハーレーダビッドソン、取締役会に新たに2名の独立取締役を任命
- Harley-Davidson appoints two new independent directors to board
- This Midwestern hub for beer and Harleys has the hottest housing market in America right now
- Harley-Davidson (HOG)'s Technical Outlook is Bright After Key Golden Cross
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on KKR stock, maintains $166 price target
- Harley-Davidson (HOG) Up 18.5% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Harley-Davidson price target raised to $34 from $31 at DA Davidson
- Here's Why You Should Offload Harley-Davidson From Your Portfolio
- Harley-Davidson Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Fall Y/Y
- Harley-Davidson names Topgolf CEO Arthur Starrs as new chief; shares pop
- Tesla, BioNTech and Wayfair rise premarket; Berkshire Hathaway falls
- Harley-Davidson names Topgolf’s Arthur Starrs as new CEO
- Harley-Davidson appoints Arthur Starrs as CEO, Zeitz to retire in October
- Consumer Tech News (July 28–August 1): Earnings From Apple, Microsoft, and Amazon Offset by Fed Jitters, Tariff Woes - Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- KKR Gets Boost From Asset-Based Lending Push
- KKR’s second-quarter profit rises on growth in fee income
- Harley-Davidson (HOG) Q2 Revenue Up 19%
- Marvell, Fortress Transport lead market cap stock movers Wednesday
- Motorcycle sales keep falling, but Harley’s stock is soaring. Here’s why.
- Teradyne, Littelfuse, Marvell Technology, Cheesecake Factory And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Biohaven (NYSE:BHVN), Ashland (NYSE:ASH)
- Fortress Transport, Teradyne lead market cap stock movers on Wednesday
- Why Is Harley-Davidson Stock Trading Higher Today - Harley-Davidson (NYSE:HOG)
1日のレンジ
29.42 30.19
1年のレンジ
20.45 38.43
- 以前の終値
- 29.82
- 始値
- 30.05
- 買値
- 29.76
- 買値
- 30.06
- 安値
- 29.42
- 高値
- 30.19
- 出来高
- 2.287 K
- 1日の変化
- -0.20%
- 1ヶ月の変化
- 3.48%
- 6ヶ月の変化
- 17.63%
- 1年の変化
- -22.30%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K