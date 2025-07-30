Währungen / HOG
HOG: Harley-Davidson Inc
29.76 USD 0.06 (0.20%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HOG hat sich für heute um -0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.42 bis zu einem Hoch von 30.19 gehandelt.
Verfolgen Sie die Harley-Davidson Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
HOG News
- Harley-Davidson erweitert Verwaltungsrat um zwei unabhängige Mitglieder
- Harley-Davidson appoints two new independent directors to board
- This Midwestern hub for beer and Harleys has the hottest housing market in America right now
- Harley-Davidson (HOG)'s Technical Outlook is Bright After Key Golden Cross
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on KKR stock, maintains $166 price target
- Harley-Davidson (HOG) Up 18.5% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Harley-Davidson price target raised to $34 from $31 at DA Davidson
- Here's Why You Should Offload Harley-Davidson From Your Portfolio
- Harley-Davidson Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Fall Y/Y
- Harley-Davidson names Topgolf CEO Arthur Starrs as new chief; shares pop
- Tesla, BioNTech and Wayfair rise premarket; Berkshire Hathaway falls
- Harley-Davidson names Topgolf’s Arthur Starrs as new CEO
- Harley-Davidson appoints Arthur Starrs as CEO, Zeitz to retire in October
- Consumer Tech News (July 28–August 1): Earnings From Apple, Microsoft, and Amazon Offset by Fed Jitters, Tariff Woes - Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- KKR Gets Boost From Asset-Based Lending Push
- KKR’s second-quarter profit rises on growth in fee income
- Harley-Davidson (HOG) Q2 Revenue Up 19%
- Marvell, Fortress Transport lead market cap stock movers Wednesday
- Motorcycle sales keep falling, but Harley’s stock is soaring. Here’s why.
- Teradyne, Littelfuse, Marvell Technology, Cheesecake Factory And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Biohaven (NYSE:BHVN), Ashland (NYSE:ASH)
- Fortress Transport, Teradyne lead market cap stock movers on Wednesday
- Why Is Harley-Davidson Stock Trading Higher Today - Harley-Davidson (NYSE:HOG)
- Harley-Davidson (HOG) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Harley-Davidson Q2 2025 slides: HDFS transaction unlocks $1.25B amid sales decline
Tagesspanne
29.42 30.19
Jahresspanne
20.45 38.43
- Vorheriger Schlusskurs
- 29.82
- Eröffnung
- 30.05
- Bid
- 29.76
- Ask
- 30.06
- Tief
- 29.42
- Hoch
- 30.19
- Volumen
- 2.287 K
- Tagesänderung
- -0.20%
- Monatsänderung
- 3.48%
- 6-Monatsänderung
- 17.63%
- Jahresänderung
- -22.30%
