HOG: Harley-Davidson Inc

29.76 USD 0.06 (0.20%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HOG hat sich für heute um -0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.42 bis zu einem Hoch von 30.19 gehandelt.

Verfolgen Sie die Harley-Davidson Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
29.42 30.19
Jahresspanne
20.45 38.43
Vorheriger Schlusskurs
29.82
Eröffnung
30.05
Bid
29.76
Ask
30.06
Tief
29.42
Hoch
30.19
Volumen
2.287 K
Tagesänderung
-0.20%
Monatsänderung
3.48%
6-Monatsänderung
17.63%
Jahresänderung
-22.30%
