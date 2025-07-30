КотировкиРазделы
HOG: Harley-Davidson Inc

30.07 USD 0.19 (0.64%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HOG за сегодня изменился на 0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.66, а максимальная — 30.33.

Следите за динамикой Harley-Davidson Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
29.66 30.33
Годовой диапазон
20.45 38.43
Предыдущее закрытие
29.88
Open
29.90
Bid
30.07
Ask
30.37
Low
29.66
High
30.33
Объем
1.845 K
Дневное изменение
0.64%
Месячное изменение
4.55%
6-месячное изменение
18.85%
Годовое изменение
-21.49%
