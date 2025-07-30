Валюты / HOG
HOG: Harley-Davidson Inc
30.07 USD 0.19 (0.64%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HOG за сегодня изменился на 0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.66, а максимальная — 30.33.
Следите за динамикой Harley-Davidson Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости HOG
Дневной диапазон
29.66 30.33
Годовой диапазон
20.45 38.43
- Предыдущее закрытие
- 29.88
- Open
- 29.90
- Bid
- 30.07
- Ask
- 30.37
- Low
- 29.66
- High
- 30.33
- Объем
- 1.845 K
- Дневное изменение
- 0.64%
- Месячное изменение
- 4.55%
- 6-месячное изменение
- 18.85%
- Годовое изменение
- -21.49%
