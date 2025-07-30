Divisas / HOG
HOG: Harley-Davidson Inc
29.82 USD 0.25 (0.83%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HOG de hoy ha cambiado un -0.83%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 29.63, mientras que el máximo ha alcanzado 31.25.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Harley-Davidson Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
HOG News
- Harley-Davidson nombra a dos nuevos directores independientes a su junta
- Harley-Davidson appoints two new independent directors to board
- This Midwestern hub for beer and Harleys has the hottest housing market in America right now
- Harley-Davidson (HOG)'s Technical Outlook is Bright After Key Golden Cross
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on KKR stock, maintains $166 price target
- Harley-Davidson (HOG) Up 18.5% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Harley-Davidson price target raised to $34 from $31 at DA Davidson
- Here's Why You Should Offload Harley-Davidson From Your Portfolio
- Harley-Davidson Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Fall Y/Y
- Harley-Davidson names Topgolf CEO Arthur Starrs as new chief; shares pop
- Tesla, BioNTech and Wayfair rise premarket; Berkshire Hathaway falls
- Harley-Davidson names Topgolf’s Arthur Starrs as new CEO
- Harley-Davidson appoints Arthur Starrs as CEO, Zeitz to retire in October
- Consumer Tech News (July 28–August 1): Earnings From Apple, Microsoft, and Amazon Offset by Fed Jitters, Tariff Woes - Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- KKR Gets Boost From Asset-Based Lending Push
- KKR’s second-quarter profit rises on growth in fee income
- Harley-Davidson (HOG) Q2 Revenue Up 19%
- Marvell, Fortress Transport lead market cap stock movers Wednesday
- Motorcycle sales keep falling, but Harley’s stock is soaring. Here’s why.
- Teradyne, Littelfuse, Marvell Technology, Cheesecake Factory And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Biohaven (NYSE:BHVN), Ashland (NYSE:ASH)
- Fortress Transport, Teradyne lead market cap stock movers on Wednesday
- Why Is Harley-Davidson Stock Trading Higher Today - Harley-Davidson (NYSE:HOG)
- Harley-Davidson (HOG) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
Rango diario
29.63 31.25
Rango anual
20.45 38.43
- Cierres anteriores
- 30.07
- Open
- 30.03
- Bid
- 29.82
- Ask
- 30.12
- Low
- 29.63
- High
- 31.25
- Volumen
- 3.534 K
- Cambio diario
- -0.83%
- Cambio mensual
- 3.69%
- Cambio a 6 meses
- 17.87%
- Cambio anual
- -22.14%
