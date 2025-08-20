Moedas / HL
HL: Hecla Mining Company
10.54 USD 0.49 (4.44%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HL para hoje mudou para -4.44%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.47 e o mais alto foi 11.01.
Veja a dinâmica do par de moedas Hecla Mining Company. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HL Notícias
- Hecla Mining Company (HL) Presents at Mining Forum Americas 2025 - Slideshow (NYSE:HL) 2025-09-16
- Hecla Mining: Where High-Grade Ounces Meet Premier Jurisdictions (NYSE:HL)
- Ações da Hecla Mining atingem máxima de 52 semanas a US$ 11,51
- Hecla Mining stock hits 52-week high at 11.51 USD
- Total Return Breakouts: Palantir, Tesla, Gold, And Market Timing
- Why Hecla Mining Stock Zoomed 12% Higher Today
- Is Hecla Mining (HL) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
- Is Carpenter Technology (CRS) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
- Alibaba, Palantir Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Palantir, EchoStar lead market cap stock movers on Monday
- Rapport Therapeutics, Planet Labs, QuantumScape, EchoStar And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - AppLovin (NASDAQ:APP), ASE Technology Holding Co (NYSE:ASX)
- S&P 500, Nasdaq recover from losses as markets bet on September rate cut
- Hecla Mining stock hits 52-week high at 9.45 USD
- Take the Zacks Approach to Beat the Markets: Hecla Mining, GE Aerospace & Stride in Focus
- Endeavour Silver’s Terronera And Kolpa Projects Could Double Output
- Robinhood Enters S&P 500, Marking Retail Trading's Shift To Wall Street Core - AppLovin (NASDAQ:APP), Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC)
- Robinhood, Applovin jump as S&P 500 reshuffle boosts index entrants
- AppLovin, Robinhood To Join S&P 500. The Stocks Are Jumping.
- 3 Silver Mining Stocks to Buy From a Prospering Industry
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Hecla Mining (HL) is a Great Choice
- Hecla Mining stock reaches 52-week high at 8.23 USD
- PAAS vs. HL: Which Silver Mining Stock is the Better Buy Now?
- Hecla Mining stock hits 52-week high at 7.87 USD
- Is EMX Royalty (EMX) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
Faixa diária
10.47 11.01
Faixa anual
4.46 11.90
- Fechamento anterior
- 11.03
- Open
- 10.93
- Bid
- 10.54
- Ask
- 10.84
- Low
- 10.47
- High
- 11.01
- Volume
- 1.830 K
- Mudança diária
- -4.44%
- Mudança mensal
- 19.10%
- Mudança de 6 meses
- 89.91%
- Mudança anual
- 55.69%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh