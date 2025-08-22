Divisas / HL
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
HL: Hecla Mining Company
11.03 USD 0.32 (2.82%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HL de hoy ha cambiado un -2.82%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.87, mientras que el máximo ha alcanzado 11.49.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Hecla Mining Company. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HL News
- Hecla Mining Company (HL) Presents at Mining Forum Americas 2025 - Slideshow (NYSE:HL) 2025-09-16
- Hecla Mining: Where High-Grade Ounces Meet Premier Jurisdictions (NYSE:HL)
- Las acciones de Hecla Mining alcanzan un máximo de 52 semanas a 11,51 dólares
- Acciones de Hecla Mining alcanzan un máximo de 52 semanas a 11.51 USD
- Hecla Mining stock hits 52-week high at 11.51 USD
- Total Return Breakouts: Palantir, Tesla, Gold, And Market Timing
- Why Hecla Mining Stock Zoomed 12% Higher Today
- Is Hecla Mining (HL) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
- Is Carpenter Technology (CRS) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
- Alibaba, Palantir Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Palantir, EchoStar lead market cap stock movers on Monday
- Rapport Therapeutics, Planet Labs, QuantumScape, EchoStar And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - AppLovin (NASDAQ:APP), ASE Technology Holding Co (NYSE:ASX)
- S&P 500, Nasdaq recover from losses as markets bet on September rate cut
- Hecla Mining stock hits 52-week high at 9.45 USD
- Take the Zacks Approach to Beat the Markets: Hecla Mining, GE Aerospace & Stride in Focus
- Endeavour Silver’s Terronera And Kolpa Projects Could Double Output
- Robinhood Enters S&P 500, Marking Retail Trading's Shift To Wall Street Core - AppLovin (NASDAQ:APP), Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC)
- Robinhood, Applovin jump as S&P 500 reshuffle boosts index entrants
- AppLovin, Robinhood To Join S&P 500. The Stocks Are Jumping.
- 3 Silver Mining Stocks to Buy From a Prospering Industry
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Hecla Mining (HL) is a Great Choice
- Hecla Mining stock reaches 52-week high at 8.23 USD
- PAAS vs. HL: Which Silver Mining Stock is the Better Buy Now?
- Hecla Mining stock hits 52-week high at 7.87 USD
Rango diario
10.87 11.49
Rango anual
4.46 11.90
- Cierres anteriores
- 11.35
- Open
- 10.93
- Bid
- 11.03
- Ask
- 11.33
- Low
- 10.87
- High
- 11.49
- Volumen
- 22.687 K
- Cambio diario
- -2.82%
- Cambio mensual
- 24.63%
- Cambio a 6 meses
- 98.74%
- Cambio anual
- 62.92%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B