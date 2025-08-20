货币 / HL
HL: Hecla Mining Company
11.32 USD 0.03 (0.26%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HL汇率已更改-0.26%。当日，交易品种以低点10.87和高点11.33进行交易。
关注Hecla Mining Company动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
HL新闻
- Hecla Mining Company (HL) Presents at Mining Forum Americas 2025 - Slideshow (NYSE:HL) 2025-09-16
- Hecla Mining: Where High-Grade Ounces Meet Premier Jurisdictions (NYSE:HL)
- 赫克拉矿业股价创52周新高，达11.51美元
- Hecla Mining stock hits 52-week high at 11.51 USD
- Total Return Breakouts: Palantir, Tesla, Gold, And Market Timing
- Why Hecla Mining Stock Zoomed 12% Higher Today
- Is Hecla Mining (HL) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
- Is Carpenter Technology (CRS) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
- Alibaba, Palantir Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Palantir, EchoStar lead market cap stock movers on Monday
- Rapport Therapeutics, Planet Labs, QuantumScape, EchoStar And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - AppLovin (NASDAQ:APP), ASE Technology Holding Co (NYSE:ASX)
- S&P 500, Nasdaq recover from losses as markets bet on September rate cut
- Hecla Mining stock hits 52-week high at 9.45 USD
- Take the Zacks Approach to Beat the Markets: Hecla Mining, GE Aerospace & Stride in Focus
- Endeavour Silver’s Terronera And Kolpa Projects Could Double Output
- Robinhood Enters S&P 500, Marking Retail Trading's Shift To Wall Street Core - AppLovin (NASDAQ:APP), Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC)
- Robinhood, Applovin jump as S&P 500 reshuffle boosts index entrants
- AppLovin, Robinhood To Join S&P 500. The Stocks Are Jumping.
- 3 Silver Mining Stocks to Buy From a Prospering Industry
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Hecla Mining (HL) is a Great Choice
- Hecla Mining stock reaches 52-week high at 8.23 USD
- PAAS vs. HL: Which Silver Mining Stock is the Better Buy Now?
- Hecla Mining stock hits 52-week high at 7.87 USD
- Is EMX Royalty (EMX) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
日范围
10.87 11.33
年范围
4.46 11.90
- 前一天收盘价
- 11.35
- 开盘价
- 10.93
- 卖价
- 11.32
- 买价
- 11.62
- 最低价
- 10.87
- 最高价
- 11.33
- 交易量
- 4.651 K
- 日变化
- -0.26%
- 月变化
- 27.91%
- 6个月变化
- 103.96%
- 年变化
- 67.21%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值