통화 / HL
HL: Hecla Mining Company
10.99 USD 0.21 (1.95%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HL 환율이 오늘 1.95%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 10.66이고 고가는 11.10이었습니다.
Hecla Mining Company 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
HL News
- Hecla Mining Company (HL) Presents at Mining Forum Americas 2025 - Slideshow (NYSE:HL) 2025-09-16
- Hecla Mining: Where High-Grade Ounces Meet Premier Jurisdictions (NYSE:HL)
- 힐카 마이닝, 52주 신고가 11.51달러 기록
- Hecla Mining stock hits 52-week high at 11.51 USD
- Total Return Breakouts: Palantir, Tesla, Gold, And Market Timing
- Why Hecla Mining Stock Zoomed 12% Higher Today
- Is Hecla Mining (HL) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
- Is Carpenter Technology (CRS) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
- Alibaba, Palantir Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Palantir, EchoStar lead market cap stock movers on Monday
- Rapport Therapeutics, Planet Labs, QuantumScape, EchoStar And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - AppLovin (NASDAQ:APP), ASE Technology Holding Co (NYSE:ASX)
- S&P 500, Nasdaq recover from losses as markets bet on September rate cut
- Hecla Mining stock hits 52-week high at 9.45 USD
- Take the Zacks Approach to Beat the Markets: Hecla Mining, GE Aerospace & Stride in Focus
- Endeavour Silver’s Terronera And Kolpa Projects Could Double Output
- Robinhood Enters S&P 500, Marking Retail Trading's Shift To Wall Street Core - AppLovin (NASDAQ:APP), Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC)
- Robinhood, Applovin jump as S&P 500 reshuffle boosts index entrants
- AppLovin, Robinhood To Join S&P 500. The Stocks Are Jumping.
- 3 Silver Mining Stocks to Buy From a Prospering Industry
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Hecla Mining (HL) is a Great Choice
- Hecla Mining stock reaches 52-week high at 8.23 USD
- PAAS vs. HL: Which Silver Mining Stock is the Better Buy Now?
- Hecla Mining stock hits 52-week high at 7.87 USD
- Is EMX Royalty (EMX) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
일일 변동 비율
10.66 11.10
년간 변동
4.46 11.90
- 이전 종가
- 10.78
- 시가
- 10.83
- Bid
- 10.99
- Ask
- 11.29
- 저가
- 10.66
- 고가
- 11.10
- 볼륨
- 26.001 K
- 일일 변동
- 1.95%
- 월 변동
- 24.18%
- 6개월 변동
- 98.02%
- 년간 변동율
- 62.33%
